Беглов приписал себе проектировку «коричневой» ветки метро. Петербуржцы помнят ее еще с 2011 года

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В радиообращении к жителям Петербурга губернатор Александр Беглов отчитался о работе в транспортном комплексе.

К своим успехам он приписал согласование «коричневой» ветки метро, которая была нанесена на карты метро еще 10 лет назад.

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В эфире «Радио России», Беглов заявил, что утвердил проект планировки территорий от «Казаковской» до «Обводного канала». Однако эти проекты, якобы утвержденные только на прошлой неделе, давно лежат в архивах Смольного.

Как напоминают журналисты, найти их можно и сейчас, на вкладке «Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие транспортной системы», датируемой 2015 годом. Еще чуть раньше, в 2011 году, в вагонах метро появились новые карты с хорошо знакомой петербуржцам «коричневой» пунктирной веткой.

Тоннель между «Казаковской» («Юго-Западной») и «Путиловской» проложила компания «Метрострой», начав работы в 2018 и закончив в 2020 году, и еще спустя год обанкротилась, причем не без участия чиновников из Смольного.

Однако в отчете Беглова заявлено якобы утверждение планов по проектированию этого туннеля. Кроме того, в 2022 году все заслуги по строительству были приписаны новой структуре «Метрострой Северной столицы», хотя никакого отношения они не имеют. Отметим, что СМИ неоднократно указывали на связи банкротства «Метростроя» с прямым участием чиновников Смольного.

Губернатор Петербурга занимается активным самопиаром на достижениях, ему не принадлежащих. Напомним, что к 2040 году Александр Беглов обещал построить 89 новых станций метро. Позже на прямой линии градоначальник заявлял о 19 пунктах «в работе», причем часть из них – вестибюли, которые планируют только реконструировать.