Беглов продолжает «болтаться» вне топа-5 в рейтинге «Медиалогии»

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Губернатор Петербурга Александр Беглов сохраняет низкие позиции в рейтинге глав регионов от агентства «Медиалогия». В последние два месяца он продолжает оставаться на шестом месте, при этом потеряв очки в «медиаиндексе».

В сентябрьском медиарейтинге Беглов занял шестое место среди глав регионов с 13885 упоминаниями в Интернете и «медиаиндексом» – 94,429. Петербургского градоначальника опередили главы Москвы, Чечни, Крыма, Белгородской и Московской областей.

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При этом в рейтинге «Медиалогии» в августе Беглов также находился на шестом месте с чуть более чем 13 тысячами упоминаний в сети, однако его «медиаиндекс» был больше примерно на 2 тысячи пунктов.

Независимое аналитическое агентство «ПолитБрокер» также сообщало о падении рейтинга Беглова в медиапространстве. По данным аналитиков, «акции» градоначальника падают уже второй раз подряд за последние несколько недель. Эксперты подчеркивали, что на показатели в рейтинге влияет качество работы губернатора, в том числе – сказывается низкий уровень разъяснительных мер для горожан на фоне частичной мобилизации.