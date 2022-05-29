Беглов проигнорировал экономический кризис Петербурга, подводя итоги в День города

Очередной пост на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» губернатор Беглов посвятил «умному городу» – одному из основных четырех направлений, по которым сегодня, по словам главы региона, активно развивается Санкт-Петербург. Александр Дмитриевич подчеркивает, что программа «умного города» предоставляет лучшие возможности для работы и карьеры, образования и развития, а также для бизнеса, рождения стартапов и индивидуального предпринимательства.

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«Несмотря на два года пандемии, город демонстрирует опережающий рост по всем экономическим показателям. Общий рост городского бюджета – самый высокий за последние 15 лет», – отмечает градоначальник.

Таким образом Александр Дмитриевич в свойственной ему манере вновь попытался выдать системный кризис, в котором пребывает сектор экономики Северной столицы, за «успехи» и «достижения» городской администрации. На деле же Петербург не только не демонстрирует «опережающий рост», но и существенно отстает от других российских регионов по экономическим показателям. Как ранее писали СМИ, по итогам третьего квартала 2021 года город не вошел в десятку регионов – лидеров экономической устойчивости, оказавшись лишь на 14-м месте наравне с Республикой Крым. Также Санкт-Петербурга, который является городом федерального значения и вторым по значимости мегаполисом страны, не оказалось в числе топ-10 субъектов – лидеров по индексу промышленного производства и в топ-3 рейтинга социально-экономического развития.

Что касается возможностей для работы и карьеры, то и здесь слова губернатора Беглова идут вразрез с реальной ситуацией. Из-за слабой региональной экономики в городе наблюдается растущая тенденция на отток как населения, так и бизнеса. Это связано с отсутствием мер, способных позитивно повлиять на благосостояние граждан и развитие предпринимательства в Петербурге. Так, часть горожан предпочитает перебираться Ленобласть в связи с падением уровня реальных доходов, строительные компании уходят из Северной столицы из-за падения спроса на недвижимость, а специалисты в других сферах не видят благоприятных перспектив. На это указывает тот факт, что на фоне отсутствия поддержки отрасли информационных технологий Петербург уже потерял порядка 12 тысяч IT-специалистов.

В целом для развития малого и среднего предпринимательства в Северной столице не создаются необходимые условия, а пандемия коронавируса наглядно продемонстрировала, что в кризисных ситуациях петербургскому бизнесу не стоит рассчитывать на поддержку местных властей. При действовавших в рамках борьбы с распространением ковида жесткий ограничениях порядка 80% петербургских бизнесменов фактически оказались лишены какой-либо помощи со стороны Смольного. В результате непродуманных и неэффективных решений администрации губернатора Беглова многие предприниматели были вынуждены продавать свой бизнес, а в целом за время пандемии Петербург потерял более 22 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства.

Отдельного внимания заслуживает и кредитная политика, которой в последние годы придерживается Смольный. Так, при губернаторе Александре Беглове государственный долг Санкт-Петербурга вырос на 182% и превысил сумму в 85 миллиардов рублей. Несмотря на это, для реализации разного рода транспортных и инфраструктурных проектов городские власти продолжают брать крупные кредиты у федерального центра, увеличивая тем самым общую закредитованность города и продолжая загонять Северную столицу в «долговую яму». С учетом предоставляемых средств из федерального бюджета с 2032 года госдолг Петербурга превысит установленные бюджетным кодексом лимиты, и такой курс Александра Дмитриевича едва ли можно назвать демонстрацией роста экономических показателей города.