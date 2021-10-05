Беглов «сбежал» в отпуск на время обсуждения бюджета Петербурга на 2022 год

05.10.2021 20:22 (Мск), Санкт-Петербург, Иван Добровольский

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не смог лично присутствовать на заседании городского правительства, в ходе которого рассматривался бюджет на 2022 год. Находясь в очередном отпуске, Александр Дмитриевич неудачно попытался связаться со Смольным по видеосвязи, что привело к конфузу.

Заседание 5 октября Беглов решил провести дистанционно, так как находится в отпуске, однако из-за технических неполадок изображение и звук постоянно прерывались и собравшиеся не смогли слышать и видеть губернатора. Спустя некоторое время четкость звука удалось восстановить, но для этого пришлось отключить трансляцию изображения Беглова.

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Примечательно, что сегодняшнее заседание посвящено обсуждению городского бюджета. В рамках слушаний журналистам сообщили, что на следующий год, согласно проекту, доходы Санкт-Петербурга составят 874,3 млрд рублей, а расходы – 918,1 млрд рублей. Таким образом, дефицит составит 43,8 млрд, и это несмотря на «подарок» городу в виде будущих отчислений «Газпрома», который, по заявлению председателя комитета финансов Алексея Корабельникова, будет приносить городской казне порядка 40 млрд в год.

При губернаторе Беглове в Северной столице сложилась ситуация, когда город вынужден прибегать к рискованным инструментам финансирования. В частности, это связано с административным кризисом, в котором пребывают профильные комитеты Смольного, демонстрирующие низкие результаты экономического развития города. На текущий момент Санкт-Петербург занимает 7-ю позицию по объему госдолга среди российских регионов, но это не мешает губернатору продолжать повышать кредитную нагрузку на город.

Так, Смольный подал заявку на предоставление Москвой инфраструктурных кредитов для реализации транспортных проектов на сумму почти 210 млрд рублей. Как следствие, в ближайшее время Петербург ожидают крупные финансовые проблемы, а обозначенные губернатором планы по отказу от федерального кредитования вновь останутся лишь пустым звуком, как и ряд других невыполненных им обещаний.

Фактически к дефициту городского бюджета в 2022 году привел сам Беглов и набранные им кредиты, но заседание, посвященное этому вопросу, он решил провести удаленно. Как показывает практика, в сложных ситуациях петербургский губернатор предпочитает «самоустраняться», отправляясь в отпуск или любые другие поездки, лишь бы не присутствовать лично при решении важнейших для дальнейшей судьбы Петербурга вопросов.

Аналогичное поведение можно было наблюдать и во время избирательного процесса в Северной столице, когда господин Беглов отправился с поездкой в Туркменистан, в то время как федеральный центр подвергал Петербург жесткой критике из-за многочисленных скандалов, нарушений и фальсификаций на выборах.

Позже Александр Дмитриевич появился на заседании Заксобрания, в ходе которого его бывший подчиненный, экс-вице-губернатор Александр Бельский был избран новым спикером городского парламента, после чего спешно покинул здание ЗакСа. А распределение должностей в постоянных комиссиях и комитетах, что, по сути, определяет дальнейший курс Мариинского дворца, Александр Дмитриевич и вовсе решил оставить без внимания.