Беглов согласовал заполняемость трибун на спортивных событиях при рекордной заболеваемости COVID-19

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский в своем Telegram-канале сообщил, что Международный турнир St. Petersburg Ladies Trophy, намеченный на первую половину февраля, пройдет в Северной столице на кортах КСК «Сибур арена» с 50% заполняемостью трибун.

Соответствующее решение принимал лично Александр Беглов, несмотря на рекордно высокие показатели суточной заболеваемости коронавирусом нового типа и введенные дополнительные ограничительные меры.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По словам чиновника, такие же правила будут действовать и для ряда других крупных спортивных мероприятий, запланированных в следующем месяце. Посетить их смогут только граждане, имеющие персональный QR-код, подтверждающий вакцинацию от COVID-19, факт перенесенного заболевания или наличия медицинского отвода.

«Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вновь согласовал нам заполняемость трибун на половину при проведении спортивных мероприятий в феврале. А у нас их очень много: теннисный турнир St. Petersburg Ladies’ Trophy, матчи Лиги чемпионов Европейской конфедерации по волейболу и Чемпионата Евролиги по баскетболу, матчи Чемпионата Высшей лиги по хоккею», — написал Пиотровский.

Напомним, за минувшие сутки в Петербурге выявлено более 10,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Северная столица по-прежнему находится в тройке российских регионов с самой неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в связи с COVID-19. Во многом в этом «заслуга» чиновников из Смольного, проваливших прививочную кампанию еще до осеннего всплеска заболеваемости. Об откровенно слабой работе городского Комитета по здравоохранению во главе с Дмитрием Лисовцом неоднократно говорили в экспертном сообществе.

Во вторник, 25 января, Александр Беглов утвердил новые правила работы для государственных и частных организаций дополнительного образования. С 28 января по 13 февраля их деятельность будет осуществляться исключительно в дистанционном формате. Кроме того, губернатор запретил на этот период времени очные занятия в различных студиях, секциях и кружках, а также посещение несовершеннолетними любых спортивных и физкультурных мероприятий, бассейнов, театров, музеев, цирков, фитнес-клубов, концертных залов и иных учреждений, где проводятся публичные мероприятия.

В очередной раз Смольный проводит непоследовательную ковид-политику, вводя жесткие ограничения для определенных категорий граждан или сфер деятельности под прикрытием заботы о здоровье петербуржцев, и согласовывая при этом проведение массовых спортивных событий, пусть даже при заполненных лишь на половину трибунах.

Такой подход к решению важных для города вопросов формирует сильную напряженность в обществе и грозит ростом протестной активности. Так, в Санкт-Петербурге из-за нежелания Беглова и его команды выстраивать диалог с пострадавшими от коронавирусных мер предпринимателями продолжает набирать обороты бойкот системы QR-кодов.