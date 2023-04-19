Беглов в очередной раз закрывает глаза на продажу статуса «стратегического инвестора» в Петербурге

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СМИ сообщили о планах строительства санатория в Курортном районе Петербурга за 7 млрд рублей. Инициатор проекта – компания «Эйт Девелопмент», она принадлежит экс-учредителю «Инвеста» Данилу Бекирову и сыну миллиардера Давида Трактовенко Вячеславу. Правда в качестве инвесторов они не выступают и собираются продать как сам проект, так и статус стратегического инвестора.

Интересно, что компания «Эйт Девелопмент» незадолго до этого принадлежала другим людям. Вячеслав Трактовенко выкупил землю, а новые собственники уже решились строить санаторий. По задумке бизнесменов, сначала нужно создать проект, получить статус стратегического партнера Петербурга, а после продать все «добро» новому инвестору.

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Никого не смущает, что еще на стадии подготовки бизнесмены не скрывают, что стройкой и вводом в эксплуатацию будущего санатория будут те, кто больше заплатит. Не смущает это и Смольный, который должен выдать статус стратегического партнера.

«После продажи девелоперского проекта со статусом стратегического инвестора по цене от 0,8 до 1,4 млрд руб. инвесторы получат свои деньги обратно с доходностью 640% годовых за 2 года», — объяснил соучредитель «Эйт Девелопмент» Данил Бекиров прессе.

Статус, о котором выше идет речь, не простой, а «золотой». Он позволяет, например, получить минимальную плату за аренду земли. В связи с этим бизнесмены так рьяно пытаются наладить дружеские контакты со Смольным, и если раньше такое партнерство смущало власти города, то с приходом в губернаторское кресло Александра Беглова все изменилось.

Ранее СМИ опубликовали расследование о торговле статусами братьями Эминовых из Азербайджана. Владельцы фирм-однодневок получили когда-то крупные инвестиционные проекты, вместе с ними статусы стратегических партнеров. Несколько лет они сдавали землю, предназначенную для строительства автовокзала около метро «Купчино» под стоянку для большегрузов. Однако, как подошло время представить проект, стали искать покупателя. Ситуацию проигнорировали как правоохранители, так и сам Беглов.