Беглов выбрал для официального визита в Минск элитный бизнес-джет с ванной и отделкой под черное дерево

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Как сообщает «ЭГ», губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, специально для полета в Минск, арендовал элитный самолет бизнес класса, в котором была ванная и отделка в виде черного дерева. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flight radar.

Протокольная служба Смольного забронировала для Беглова элитный чартерный самолет Bombardier Challenger CRJ-200LR (номер VP-BBA). Судя по официальному прайсу, приблизительная стоимость перелета составила около 60-70 тысяч евро.

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Визит градоначальника в Минск был обусловлен обсуждением ряда «очень важных и насущных вопросов». В частности, Беглов обговаривал торгово-экономическое, культурное и гуманитарное сотрудничество с Белоруссией.