Беглов выбрал для официального визита в Минск элитный бизнес-джет с ванной и отделкой под черное дерево

01.02.2022  23:10 (Мск), Санкт-Петербург,
Андрей Романов.  
Просмотров:
 
Россия, Санкт-Петербург, Транспорт


Как сообщает «ЭГ», губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, специально для полета в Минск, арендовал элитный самолет бизнес класса, в котором была ванная и отделка в виде черного дерева. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flight radar.

Протокольная служба Смольного забронировала для Беглова элитный чартерный самолет Bombardier Challenger CRJ-200LR (номер VP-BBA). Судя по официальному прайсу, приблизительная стоимость перелета составила около 60-70 тысяч евро.

Как сообщает «ЭГ», губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, специально для полета в Минск, арендовал элитный...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



Визит градоначальника в Минск был обусловлен обсуждением ряда «очень важных и насущных вопросов». В частности, Беглов обговаривал торгово-экономическое, культурное и гуманитарное сотрудничество с Белоруссией.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть