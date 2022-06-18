Беглов выдает усиление закредитованности Петербурга за качественное развитие

18.06.2022  16:06 (Мск), Санкт-Петербург
Андрей Романов.  
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Дзен, Россия, Санкт-Петербург, Экономика


Губернатор Петербурга Александр Беглов обещает жителям Северной столицы улучшение финансового благосостояния за счет федеральных кредитов. Такую риторику нельзя считать состоятельной по целому ряду причин, одна из которых — обязательный возврат всех долговых обязательств и отсутствие собственных мощностей для развития экономики.

На полях ПМЭФ-2022 Беглов выступал перед прессой. Одна из тем, о которой рассказал градоначальник, касалась переформатирования потоков инвестиций.

Губернатор Петербурга Александр Беглов обещает жителям Северной столицы улучшение финансового благосостояния за счет федеральных...

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«Если раньше больше смотрели на западные страны, то теперь мы работаем с правительством Российской Федерации. Это большой инвестор, не только для Санкт-Петербурга, но и для всей страны. <…> Санкт-Петербург будет получать большие кредиты под маленькие проценты. Прежде всего из фонда национального благосостояния. Это кредиты, которые будут направлены на инфраструктурные объекты и под маленький процент – 3,5% на 10-15 лет. Никто, никогда, ни один банк кредитов не давал. Это помогает нам развиваться», — заявил Беглов.

В действительности в скором увеличении закредитованности нет ничего хорошего, поскольку этот финансовый аспект подразумевает перекладывание ответственности за просчеты на федеральный центр.

Эксперты и СМИ неоднократно обращали внимание, что постоянный расчет на федеральную поддержку пагубно влияет на экономику региона и благосостояние горожан. Отдельно стоит отметить, что доля бизнеса в виде налога на прибыль в доходы бюджета снизилась с 29 до 24%. При этом налоговые взносы жителей с 2019 года выросли с 44 до 46%.

 

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