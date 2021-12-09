Беглова обвинили в запущенном состоянии Петербурга

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Герой России Андрей Богатов рассказал о своем отношении к работе коммунальных служб в Санкт-Петербурге.

По его мнению, городские власти не в состоянии выстроить грамотную работу профильных служб, из-за чего Северная столица находится в неудовлетворительном состоянии.

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«Знаете, Петербург должен быть одной из жемчужин нашей страны. Исторический город, культурная столица. Но сейчас город просто умирает», – отметил он.

По словам Богатова, Петербург фактически умирает из-за отсутствия грамотного руководителя, о чем говорят неубранные улицы и разрушающиеся фасады исторических зданий.

«Создается впечатление, что Петербург — это город без командира, город без губернатора», – возмутился герой России.

Богатов отметил, что даже прогуливаясь по центру Северной столицы, приходится идти очень аккуратно, чтобы не сломать ноги.

Журналисты неоднократно отмечали, что Петербург оказался не готов к приходу зимы. Жители города винят в многочисленных проблемах губернатора Александра Беглова. Они отмечают, что из-за прорыва теплосетей в домах пропадает отопление, а на дорогах не убирают снег, что приводит к многочисленным ДТП. Петербургские активисты ранее потребовали, чтобы в городе ввели режим чрезвычайного положения , поскольку передвигаться по петербургским улицам опасно из-за гололеда и сосулек.

В ближайшее время в Петербурге ожидается потепление. Переменчивая погода вкупе с нерасторопностью чиновников Смольного может привести к очередному ледяному коллапсу.