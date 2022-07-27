Беглые белорусские змагары устали от войны за Украину и затеяли «бульбасрач»

Впрягшаяся было в украинский конфликт против России белорусская политическая эмиграция пришлась в Киеве не ко двору и переключилась на выяснения отношения между собой. Процесс уже получил название – бульбасрач.

Собственно он начался с перепалки, переходящей временами и местами в рукопашную между фейковыми военными формированиями беглых белорусов, якобы воюющими с Россией. Так называемый полк «Кастуся Калиновского» обвинил самый известный фонд оппозиции BYSOL в том, что собранные деньги не доходят до тех, для кого их собирают.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Потом оказалось, что к самим «калиновцам» есть претензии у другого «полка» – «Пагоня». И вот его командир, бежавший в Киев из Минска ресторатор Вадим Прокопьев, внезапно изменил направление атаки и обрушился с критикой на самопровозглашенного «лидера белорусской нации» Светлану Тихановскую.

«Можно вообще забыть про пассивность и беспомощность нашего вильнюсского штаба, как я и решил сделать еще в 2020 году, и делать свою игру, свою борьбу. И в конце концов даже подать им руку: вы прекрасно справляетесь с международной политикой (но это спорный вопрос). У Тихановской никакого плана нет, это лидерство пассивное. Она отстала от повестки, причем не с войной, а значительно раньше. Я знаю, как решить этот вопрос. Нам нужно сделать из Тихановской «королеву Елизавету». Мы снимем с нее массу психологических проблем. Мне кажется, она ужасно измоталась и вряд ли может азартно продолжать эту борьбу», – заявил Прокопьев на одной из многочисленных европейских конференций «демократических сил».

Позже в интервью украинской службе «Радио Свобода» он оговорился, что «международный имидж Тихановской нужно оставить как суперресурс». Однако, по его мнению, необходимо отстранить от руководства советника «лидера» Франака Вячорко, его заменят «офицеры», воевавшие на Украине.

На Прокопьева тут же обрушились прикормленные офисом Тихановской оппозиционные СМИ, однако остальные политэмигранты восприняли серию его демаршей, как сигнальную ракету. И началось

«Объединённый штаб демсил существовавший в 2020-м, он сразу же после 9 августа превратился в офис Тихановской. Тем самым другим было сказано, чтобы они шли лесом. То есть там своя игра, своя политика… Вся борьба у нас ограничивается инстаграм- каналами и рекламой по продвижению новости о том, почему надо собирать деньги на офис Тихановской и не надо – на «байрактары» для Украины. На это расходуются огромные деньги. По моим прикидкам, около 50 тыс евро стоит одна такая реклама. Это деньги, которые выделяет белорусам, в том числе, Евросоюз. За два года выделено 120-130 млн евро. Мы не знаем, каким образом они распределяются и по каким принципам. Мы должны признать, что это неэффективная стратегия многочисленных зарубежных поездок», – заявил несостоявшийся кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало.

Бывшего министра культуры Белоруссии Павла Латушко волнует судьба гораздо меньшей суммы – 4 млн евро, выделенных Советом Европы на развитие белорусской культуры.

«До сегодняшнего дня никто не знает, где эти средства. Было сказано, что за них отвечает совет по культуре. Я не знаю, так ли это. Я предложил всем инициативам в Польше собраться и запросить совет по культуре обозначить наши приоритеты», – сказал он.

Обвинения посыпались как из рога изобилия. Тихановской пеняли за ее дорогостоящую охрану, а штабу – за выдачу «режиму Лукашенко» экстремиста Романа Протасевича (они слили информацию о его перелетах, и самолет был посажен в Минске).

Вильнюсскому штабу вменяли, что он до сих пор не выкупил у Лукашенко политзаключенных. Попутно выяснилось, что «Офис Светланы Тихановской» – это вовсе не представительство белорусского народа в Вильнюсе, а просто коммерческое предприятие (типография), в котором работает 1 человек, а доход за 2021 год – 8000 евро. Змагары принялись нецензурно оскорблять друг друга и потом вывешивать эту переписку в интернете.

Беглый политолог Артем Шрайбман считает, что бывшие соратники Тихановской прочувствовали, что «зверь ранен, и его надо добивать».

«Попытка публичных атак на Тихановскую призвана испортить ее имидж в демократическом движении, чтобы у всех начались сомнения, и это кумулятивно подействовало как стимул к глубинной реформе оппозиционной конфигурации. Чтобы окружение или доноры повлияли на Тихановскую и она передала полномочия какому-то коллективному органу. Они не могут провести импичмент, нет такой процедуры. Все, что остается – вербальные атаки… Фокус задач некоторых политиков сместился с борьбы с Лукашенко на борьбу с Тихановской», – сказал Шрайбман в эфире «Еврорадио».

При этом он искренне не понимает, почему Тихановская должна отчитываться за полученные деньги перед соратниками, а не перед донорами. Его киевский коллега Игорь Тышкевич, считает, что истинная проблема белорусской оппозиции – в западных донатах и грантах.

«Это система планирования исходя из существующей грантовой поддержки. Политик ищет финансовую поддержку под свои цели и задачи. Когда ты начинаешь работать в логике грантовой поддержки, ты выполняешь задачи фонда, который проводит конкурс. Ты либо подстраиваешься, либо нет. И таким образом про свои задачи ты забываешь. К сожалению, сейчас разные группы встали перед выбором: или окончательно соскочить на логику работы в грантовом цикле, или попробовать спланировать нечто большее», – сказал Тышкевич.