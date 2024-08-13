Беглые ичкерийцы и украинцы вышли протестовать против обмена российских либералов

Елена Острякова.  
13.08.2024 19:49
  (Мск) , Москва
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Дзен, Запад, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина, экстремизм


Беглый чеченский боевик Джамбулат Сулейманов организовал в Париже пикет против обмена российских разведчиков на американских шпионов, немецких террористов и российских либералов-иноагентов.

В частности его возмущает освобождение от пожизненного тюремного заключения офицера ФСБ Вадима Красикова, ликвидировавшего в Берлине известного своей жестокостью чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Беглый чеченский боевик Джамбулат Сулейманов организовал в Париже пикет против обмена российских разведчиков на...

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«Причем в списке обмениваемых не оказалось ни одного чеченца. Освобожденные русские “либералы” не соизволили даже выразить слова соболезнования семье Зелимхана Хангошвили, благодаря гибели которого они оказались на свободе», – вещал Самбулаев.

Он призвал к тому, чтобы к следующему «большому обмену» привлекали беглых чеченских террористов.

В акции приняли участие политизированные украинские беженцы. Они выступили против переговоров с Россией о прекращении конфликта.

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