Беглые иноагенты-предатели уже сговорились – сорвать выборы 2026 года в РФ

Беглые либералы и предатели должны прекратить враждовать между собой, объединиться, и сокрушить политический режим в России.

Об этом в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь» заявил вышвырнутый из России иноагент Илья Яшин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Все противоречия среди оппозиции должны отойти на второй план. У нас есть общий враг, который нас физически уничтожает. Уничтожает соседнюю страну, и уничтожает лучших из нас! Мы не должны тратить свои силы на что-то второстепенное. Они все должны быть направлены на то, чтобы нанести режиму Путина максимальный ущерб.

Я понимаю, что есть тяжёлые конфликты внутри оппозиции, но нужно строить мостики», – вещал Яшин.

Он признался, что уже договорился с некоторыми эмигрантами (в частности, Юлией Навальной и Михаилом Ходорковским) попытаться сорвать выборы 2026 года в России.