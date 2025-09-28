Беглые иноагенты-предатели уже сговорились – сорвать выборы 2026 года в РФ

Максим Столяров.  
28.09.2025 20:25
  (Мск) , Москва
Просмотров: 371
 
Выборы, Госизмена, Дзен, Иноагенты, Общество, Политика, Россия, Украина, экстремизм


Беглые либералы и предатели должны прекратить враждовать между собой, объединиться, и сокрушить политический режим в России.

Об этом в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь» заявил вышвырнутый из России иноагент Илья Яшин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Все противоречия среди оппозиции должны отойти на второй план. У нас есть общий враг, который нас физически уничтожает. Уничтожает соседнюю страну, и уничтожает лучших из нас!

Мы не должны тратить свои силы на что-то второстепенное. Они все должны быть направлены на то, чтобы нанести режиму Путина максимальный ущерб.
Я понимаю, что есть тяжёлые конфликты внутри оппозиции, но нужно строить мостики», – вещал Яшин.

Он признался, что уже договорился с некоторыми эмигрантами (в частности, Юлией Навальной и Михаилом Ходорковским) попытаться сорвать выборы 2026 года в России.

«На «специальную выборную операцию 2026 года», нам нужно делать что-то такое, чтобы общие усилия были направлены в одну точку. Чтобы день голосования в 26 году стал для Путина не днём триумфа, а проблемой.

Мы должны согласовать такую кампанию, которая нанесёт ущерб Путину.  Пусть каждый действует автономно, и делает то, что считает правильным: портить бюллетени, не идти на выборы, вести кампанию в интернете, листовки клеить. Пусть цветёт миллион цветов», – трепался нацпредатель.

