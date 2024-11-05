Беглые иноагенты свободно проводят соцопросы в России

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Центр европейского анализа и стратегии заказал соцопрос российских мужчин от 18 до 60 лет в крупных городах России.

Об этом беглый либеральный экономист Дмитрий Некрасов рассказал в интервью журналистке-иноагенту Юлии Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы еще публично не заявляли, но в ближайшее время это так или иначе произойдет. Мы в начале месяца провели достаточно большое исследование в России. Меня много спрашивали, как надолго Путину хватит солдат, и подумал, что нам мешает провести социологию. Мы по 7 или 8 крупным региональным центрам больше двух тысяч человек опросили», – сказал Некрасов.

Он уточнил, что в Центр помимо него самого входят Сергей Алексашенко, Владислав Иноземцев, Дмитрий Гудков (все иноагенты) и демонстративно отказавшийся от российского гражданства Андрей Мовчан.

«Мы проводим различные исследования. Понятно, что в России все это небезопасно, поэтому кто конкретные подрядчики, мы не раскрываем», – пояснил Некрасов.

Стоит ли удивляться, что иноагентское исследование выяснило: более 60% российских мужчин не хотят идти за войну ни за какие деньги. При этом беглые либералы вынуждены признать: мобилизационный резерв в России составляет от 1,5 до 3 миллионов человек. При этом мужчины, готовые защищать Родину, не требуют повышения денежного довольствия по сравнению с тем, которое уже реально выплачивается.