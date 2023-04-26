Беглые либералы бьются насмерть за разрешение ЕС сортировать российских эмигрантов

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Беглый олигарх-иноагент Михаил Ходорковский и бывший шахматист Гарри Каспаров борются за подряд от Евросоюза на фильтрацию эмигрантов из России.

Об этом Каспаров рассказал в интервью иноагенту Юрию Дудю, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Речь идет о так называемых «паспортах хорошего русского», которые Каспаров предпочитает называть «паспортами европейского русского». Он с Ходорковским провел переговоры в ПАСЕ, Еврокомиссии и Европарламенте, чтобы их организация «Российский комитет действия» получила лицензию на сортировку беглых.

Им будет предлагаться принести клятву верности западным ценностям, подписав декларацию о том, что «война преступна, режим нелегитимен, Крым украинский». Кроме того, въезжающие должны обладать определенными денежными средствами, чтобы не претендовать на пособия в Европе. Только при таких условиях россияне получат право подавать документы на регистрацию за границей. Однако, даже принесенные обеты, не дают гарантии на получение вида на жительство.

Все беглые пройдут тщательную проверку на лояльность. Подряд на такую работу и хотят получить от ЕС Ходорковский с Каспаровым. Шахматист намекнул, что речь идет и о финансировании.

«Какой-то уровень проверки мы, безусловно, должны гарантировать сами. Это то, что от нас требуют. Это определенная система расходов. Сейчас мы ведем переговоры уже на другом уровне. Экстремальные случаи должны отслеживаться на самом раннем этапе. Хотя, я думаю, что таких случаев будет немного», – сказал Каспаров.

По его словам, тендер затягивается потому, что европейцы хотят понимать, кто из российской оппозиции может быть их партнером, а ситуацию осложняют «склоки в эмигрантской среде». Первый кастинг уже прошел в Париже, в июле в Литве местное правительство еще раз отсмотрит 100 российских эмигрантских организаций.

«Легитимность будет ровно та, что сегодня есть большое количество людей, оказавшихся в эмиграции, и какое-то количество разных организаций, которые могли бы составить такой консультативный совет. Конечно, до уровня легитимности Тихановской (самопровозглашенный «президент Беларуси» – ред.) это даже близко не дотягивает. Но это возможность для европейских институций начать диалог, который бы позволил эти проблемы решать», – вещал Каспаров.

Он уверяет, что ЕС считает, что из среды эмигрантов возникнет «новая российская элита, а не мусор, который управляет нашей страной». Кроме того, европейцы заинтересованы переформатировать русскую диаспору в своих странах, которая «поражена ватными настроениями».

Судя по всему, борьба за европейский подряд на сортировку соотечественников идет нешуточная, потому что треть своего трехчасового интервью Каспаров посвятил нещадной критике блогера-уголовника Алексея Навального и его экстремистской организации ФБК.