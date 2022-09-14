Беглые либералы готовы расчленить Россию – нарисованы карты и флаги

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Сборище беглых из России либералов в Праге в июле проходило непосредственно под американским протекторатом, где русофобы приняли решение в случае прихода к власти разделить Россию на 34 государства.

Об этом во время расширенного заседания мониторинговой группы Временной комиссии СФ по защите госсуверенитета, заявил директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Форум свободных народов России 22-24 июля в Праге состоялся. На нем, как и планировалось, была принята «декларация о деколонизации России». Сама идея, совершенно очевидно, американская. Родилась она в недрах комиссии правительства США по безопасности и сотрудничеству в Европе, Хельсинской группы и экспертных центров уровня NED (Национальный фонд демократии – прим. ред.), признанной в России нежелательной организацией. Собственно, внутри этого форума, если вы посмотрите на его состав, то можно тоже идиоматически сказать – «каждой твари по паре». Потому что народ туда собрали – всех возможных русофобов, которых можно было собрать по миру. При том, в основном, проживающих за границей. И как же так получается, но куратором над ними поставили известного специалиста американского, Пола Гобла, который многие годы работал и в ЦРУ, и в Госдепе, и на «радио свобода», и в различных неправительственных организациях. Преподавал в Таллине, преподавал в Баку. Много где на постсоветском пространстве себя зарекомендовал как «отъявленный борец» с Россией. Совершенно не удивительно, что та декларация, которая была принята на форуме, она полностью соответствует его, в том числе, и его, прежде всего, его взглядам на то, каким должно выглядеть будущее России в ближайшее время. Позиция у него очень простая: расчленить на 34, по-моему, государства предлагает. Уже и карту нарисовали, флаги. Мне очень нравятся Соединённые Штаты Сибири, их флаг. Там прям – прямая калька американского флага, только в зелёных тонах. История, судя по всему, будет иметь продолжение. Потому что уже в Праге товарищи заявили о том, что они будут продолжать свою работу и на октябрь-ноябрь планируют провести, цитата: «международную конференцию по мирной деколонизации и территориальному устройству построссийского пространства с участием государств-членов Совета Безопасности ООН и государств-соседей Российской Федерации и международных организаций». Вот далеко идущие планы, которые основаны, в том числе на далеко идущих финансовых схемах, которые под это всё выделены», – поделился Егорченков.

В свою очередь российский публицист, глава Центра политической информации Алексей Мухин высказался о необходимости чёткого понимания разницы между здоровым гражданским обществом, которое сформировано в России, от очевидной его имитации беглыми либералами за рубежом.

«Очень важно, на мой взгляд, возможно, усилиями комиссии, чётко позиционировать то, что формируется за рубежом – это имитация гражданского общества. Именно имитация. А то, что формируется здесь у нас – это нормальное, естественное гражданское общество. Вот это надо подчёркивать постоянно», – заявил Мухин.