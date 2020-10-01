Беглые либералы ликуют: у «пророссийского» Трампа почти не осталось шансов на победу

01.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

У «пророссийского» президента США Дональда Трампа якобы не осталось шансов победить на грядущих президентских выборах, и следующим руководителем страны станет его главный конкурент Джо Байден, обещающий вести крайне жесткую русофобскую политику.

Об этом в эфире телеканала «ATR» заявил бывший член Координационного совета внепарламентской российской оппозиции Андрей Пионтковский, бежавший в США после публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, что у Трампа не осталось никаких шансов и победит Байден, который, в частности, прославился своим замечательным заявлением о том, что во внешней политике главным приоритетом США будет поддержка Украины в борьбе против российской агрессии.

Да, «джавелины» (FGM-148 Javelin — американский переносной противотанковый ракетный комплекс. прим. ред.) получены Украиной при Трампе, но не благодаря Трампу, а вопреки, по единодушному требованию Конгресса США.

Отсутствие Трампа отменит все барьеры для введения очень жёстких санкций против России, которые либо уже утверждены конгрессом, либо находятся на рассмотрении», – мечтает Пионтковский