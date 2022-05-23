Беглые либералы придумали способ нажиться на соотечественниках-оппозиционерах

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Беглые российские оппозиционеры в Европе решили сортировать соотечественников на «хороших» и «плохих». «Хорошим» выдадут специальные паспорта, которые освободят их от санкций, принятых в ЕС. Все претенденты будут проверяться на присутствие в санкционных списках Украины.

Такое решение было принято в Вильнюсе на «Российской антивоенной конференции» на прошлой неделе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Беглый бизнесмен Евгений Чичваркин признает, что на Западе сейчас практикуется дискриминация русских по национальному признаку и считает, что паспорт «хорошего русского» станет для правильных соотечественников своеобразным VPN, позволяющим обойти санкции.

«Это общественно-политически одобряемое поведение компаний и стран и европейский закон. Идея такая: если вы не поддерживаете войну, считаете режим Путина нелегитимным и хотели бы его смены, признаете границы Украины, как они обозначены в Гугл мэпс, – и не замечены в некрасивых вещах, этого достаточно, чтобы пройти первичную верификацию. Если одна страна это признает, это признают все», – сказал Чичваркин на одном из youtube-каналов, принадлежащих беглому олигарху-иноагенту Михаилу Ходорковскому.

Всех правильных россиян он призывает немедленно покинуть Россию.

«Решаются уехать те, кто в этой жизни из себя что-то представляет, как-то видит себя на Западе или на Востоке – вне России, и может реализоваться. Эти люди попадают под санкции, к которым они не имеют отношения. 99% из них – хорошие русские», – рассуждал Чичваркин.

При этом судьба оппозиционеров, остающихся в России, его абсолютно не волнует.

«Как мы можем помочь тем, кто остался в России? Приободрить… Может быть, будут существовать фонды, чтобы помочь выехать… Путинский режим, будем честны, достаточно силен, поэтому большое количество стран боится и менжуется, говорят о санкциях и не принимают их, не поставляют наступательное оружие Украине», – переживал Чичваркин.

Российский сенатор Андрей Клишас считает, что организаторы «Российской антивоенной конференции» будут продавать «паспорта хороших русских» за деньги.

«У этих авантюристов и русофобов за “паспорт хорошего русского” скоро появится такса», – написал Клишас в своем ТГ-канале.