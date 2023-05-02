Беглые либералы считают Крым украинским, но не могут об этом говорить

Елена Острякова.  
02.05.2023 16:57
  (Мск) , Москва
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Дзен, Крым, Либералы, Россия, Украина


Российская либеральная эмиграция не должна называть Крым украинским, даже если она так считает.

Об этом в интервью сбежавшему в Киев телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву заявил либеральный блогер Максим Кац, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская либеральная эмиграция не должна называть Крым украинским, даже если она так считает. Об...

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«Если мы хотим участия в нашей деятельности людей, находящихся на территории России, то мы должны учитывать их риски. Понятно, что это кому-то может не понравиться, кто-то может посчитать нас недостаточно радикальными, кто-то скажет, что мы трусы, но мы должны учитывать риски людей, находящихся в России.

У меня половина аудитории из России, и меня в первую очередь интересуют эти люди, потому что они в наибольшей, на мой взгляд, опасности. Они те люди, для которых, по идее, мы все должны работать», – говорит либерал.

«Конечно, уехавшим мы тоже должны помогать, но они не несут тех рисков, как люди в России. Если мы выпускаем декларацию с этим тезисом, то каждый, кто подпишет ее в России, начинает ходить под уголовкой. Мы таким образом подставляем людей. Мы не должны так делать.

Я согласен, что Крым аннексирован незаконно, что это территория Украины. Но мы не можем как российские политики, желающие получить какую-то поддержку в России, поднимать это на наш флаг», – сказал Кац.

Он считает, что мнение людей в России должно интересовать беглых либералов «больше, чем то, что о нас подумают украинцы, европейцы и американцы».

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