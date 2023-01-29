Беглые либералы травят Хабенского

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Беглые российские деятели культуры публично травят актера и художественного руководителя МХАТа Константина Хабенского за то, что он уволил актера Дмитрия Назарова, ведущего антироссийский видеоблог.

Бежавший в Испанию скандально известный актер Алексей Панин назвал Хабенского мерзавцем.

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«Костя Хабенский уволил Назарова из театра. Как это можно объяснить? Я не знаю. Надо быть абсолютным мерзавцем, чтобы себя так повести. Константин Хабенский находится во главе театра МХАТ. Видимо его так сильно держат за одно место, что он не может себя по-другому повести», – сказал Панин в интервью каналу блогера-уголовника Алексея Навального.

К оскорблениям присоединился либеральный галерист Марат Гельман, проживающий в Черногории.

«Что касается оценки – мерзавец, подлец. Это не преступление. Хабенского суд не ждет. Это полная обструкция, забвение. Все, что делал, играл, ставил Хабенский, уже не важно. В некрологе, в Википедии, – везде, где будет оставлено его имя, увольнение Назарова будет главным событием в его жизни. Это мы точно можем обеспечить», – сказал Гельман ютуб-каналу «Сейчас».

Бежавшая на Украину оперная певица Мария Максакова последнее время успешно осваивает амплуа рыночной хабалки. В интервью местному ТВ она прошлась и по внешности знаменитого актера, и поиздевалась над тем, что он потерял жену.

«Он изображал из себя долгие годы само благородство. Такой Квазимода. Наверно потому, что не так уж с точки зрения героя-любовника хорош внешне, он очень талантлив. Ну, раз так некрасив. Он долгое время этот образ поддерживал. Ему даже посчастливилось посниматься в каких-то западных кинолентах. Он долго позировал в роли страдальца по своей рано ушедшей из жизни жене. Казалось очевидным, что такой человек, даже если не сойдется по-мужски с каким-то коллегой, то уж конечно не станет мстить его жене. И тут Хабенский прогибается под власть и перечеркивает все, что мы о нем до того видели и знали. Все позерство, которое мы наблюдали, перечеркнуто его поступком», – сказала Максакова.

Артист России Дмитрий Назаров, известный по главной роли в сериале «Кухня» был уволен 13 января. Официальная причина расторжения трудового договора – «публичные высказывания относительно СВО, и антироссийские настроения».

Назаров выкладывал ролики с издевательскими стихами собственного сочинения. Вместе со своей супругой Ольгой Васильевой он исполнял глумливо переделанные советские песни.

До увольнения худрук попытался вразумить Назарова, но после того, как увидел интервью артиста на Ютьюбе, где тот поливал грязью Россию, он уволил русофоба.

Назарова сняли с роли Кисы Воробьянинова в новой экранизации «12 стульев», а в уже отснятых сценах его заменят другим актером.

«Мне кажется гадостью и неблагодарностью в адрес Владимира Владимировича нести какую-то ахинею, тем более, говорить о какой-то кровожадности, чушь. Я абсолютный патриот своей страны. Мне плевать на то, что про меня будут говорить. Я с президентом, с Россией, поэтому я даже где-то рад», — сказал режиссер картины Петр Зеленов.

Ранее в Нижнем Тагиле отменили спектакль «Корень любви» с участием Назарова и Васильевой «из-за нарастающего недовольства граждан». Поводом для отмены спектакля послужили жалобы жителей Нижнего Тагила на высказывания актера о войне в Украине.