Беглые либералы требуют расширить санкционный список российских предпринимателей

31.05.2021, Москва, Владимир Гладков

Сегодняшние антиросскийские санкции – символические, поэтому необходимо вводить ограничительные меры против второго эшелона российского бизнеса, удар по которым отзовётся наименьшим ущербом для Запада.

Об этом в ходе X «Форума свободной России» заявил беглый либерал, старший научный сотрудник Фонда «Свободная Россия» Илья Заславский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если вещи называть свои именами, я считаю, что все санкции, которые сейчас существуют по конкретным персоналиям – символические санкции. Круг, существующий вокруг Путина – Тимченко, Ковальчуки, они сильно и не собирались жить на Западе, имея там много активов, какие-то отдельные у них есть Ротенберги, но в основном там недвижимость и немного денег лежит. Это отечественный круг.

Настоящие олигархи, которые имеют представительство активов на Западе, из них реально санкционировали Вексельберга, Керимова и Дерипаску, да и то с Дерипаской обошлись и развернули санкции назад, потому что сталелитейные заводы в Европе и Америке по цепочке «Русала» стали лоббировать, чтобы вернуть себе санкции назад и естественно пролоббировали», – сказал он.

Также беглый либерал отметил, что необходимо вводить санкции против олигархов, которые не будут бить по Западу.

«Поэтому я выпустил доклад, в котором отметил, каких олигархов следует санкционировать администрации Байдена. Нужно выбирать таких олигархов, по которым можно бить с меньшим ущербом для Запада. Например, с точки зрения Белоруссии — это Гуцериев, который гонит нефть и калий. С точки зрения России — это люди второго звена после Усманова и Абрамовича», – заключил Заславский.