Беглые либералы в Риге собрались вербовать боевиков в диаспорах России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Воюющие против России страны западного блока должны создать для беглых предателей крупное СМИ, которое смогло бы вещать на всю территорию РФ.

Об этом на инициированной бежавшими из России либералами и предателями «4-й Антивоенной конференции» в Риге заявил эмигрировавший из России экс-депутат Госдумы, либерал Геннадий Гудков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Мы должны думать о чём? Например, об идее создания большого СМИ. Чтобы до глубинного народа доходили, а то ведь мы друг на друга работаем, друг друга убеждаем в необходимости и прекрасности демократии и свободы. А глубинный народ об этом не знает. А они сидят на «Первом канале» и думают, что денацифицируют, демилитаризируют, дефашизируют, побеждают и несут духовные скрепы всему миру. Как до них достучаться? Нужно большое СМИ при поддержке государств демократической коалиции, тогда будет и результат», – сказал Гудков.

По его словам, беглые предатели уже сейчас должны договориться и поделить Россию, а также придумать, что делать с многочисленными патриотами, которые не дадут им захватить власть.

«Надо создать координационное совещание для выработки плана взятия власти самым разумным и безопасным путём. Потому что, если в России начнётся война всех против всех… «Форум свободных народов» выступает в Европейском парламенте, и призывает к 136 клочёчкам от России. А как делить ядерное оружие будем, ядерную энергетику, ядерные отходы как будем делить? Гиркин и Стрелков захватят себе штук по 500 ядерных боеголовок, удалятся в Псковскую область в отдельную суверенную республику, вместе с этими, и что мир будет делать? Они с Кореей ни черта сделать не могут, а у них шесть или восемь штук – то ли долетит, то ли нет. А тут-то всё есть», – добавил эмигрант.

Кроме того, он призвал к созданию «Русского корпуса» и возмутился поведением укронацистов, которые не дают российским либералам воплощать их хотелки.

«Мы должны чётко определить, что победа Украины – решающий фактор. Мы должны сделать всё, чтобы она победила как можно быстрее. «Русский освободительный корпус» не может сформироваться по одной простой причине – украинцы этого не хотят, и не могут внести в законодательство те моменты, которые устраняют препятствия для его формирования. И пока не хотят развернуть сеть вербовочных пунктов в российских диаспорах, часть которых готова была бы примкнуть к этим движениям. Это я говорю как человек, который близко знает ситуацию», – резюмировал Гудков.