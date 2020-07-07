07.07.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Политика, Украина
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Беглые меджлисовцы теперь мечтают о должностях в правительстве Крыма


В случае возвращения Крыма в состав Украины, ключевые должности в руководстве полуостровом должны занять меджлисовцы.

Об этом в эфире телеканала ATR заявил бывший врио «представителя президента Украины в АР Крым», меджлисовец Изет Гданов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гданов уверен, что проукраинские экстремисты не позволили бы полуострову вернуться в состав России, если бы в 2014 году имели власть над силовыми и политическими органами в Крыму.

«За всю историю Автономной республики Крым премьер-министра крымского татарина не было. Я считаю, что это должно быть, потому что крымские татары сегодня, как коренной народ, выступили с жесткой и четкой позицией и сегодня страдают за это. Они должны понять, что Украина сегодня другая, Украина сегодня не та, которая была, не сателлит Российской Федерации, которая работала над тем, чтобы крымских татар не допускать к реальной власти.

Если бы у нас была реальная власть тогда в Крыму, в ключевых структурах политических, ключевых структурах правоохранительных, я уверен, что никакой сдачи Крыма не было бы. Потому что родную землю никто бы не сдал», – заявил Гданов.


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