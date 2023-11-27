Беглые оппозиционеры хотят «захватить и удерживать» для себя кусок России

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Этническая гомогенность не помешает России распасться.

Об этом на четвертой сессии так называемого «Съезда народных депутатов» (нежелательной в России организации) в Варшаве заявил скрывающийся от уголовного преследования в Европе Виталий Скойбеда, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается 80% этнических русских, есть пример этнических англосаксонцев, которые благополучно разделились на англичан, американцев, канадцев и австралийцев. И все они живут хорошо, никто не хочет собираться опять в одну империю. Об этом можно говорить как о модели будущего РФ. Сибирь вместе, Сибирь отдельно, Ингерманландия, другие регионы. Никто не мешает нормальному сотрудничеству в любом качестве при любой независимости этих регионов, округов, стран», – вещал экстремист.

За эту идею тут же ухватился «депутат» Илья Мезенцев. Он предложим коллегам отколоть часть России «для себя».

«Один из сценариев – это захват и удержание власти на определенной территории. Не вся РФ, а некоторая буферная зона или что-то еще. Нам стоит рассматривать вариант, при котором свободные россияне, желающие демократических образований, получат свое государство на территории РФ, но не полностью овладев ей», – бредил Мезенцев.