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Бежавшие на Запад после начала СВО либералы, открыто перешедшие на сторону врага, хотели бы «представлять Россию» в ПАСЕ.

Об этом бывший шахматист-иноагент Гарри Каспаров заявил в интервью нежелательной в России организации «Форум свободной России», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Речь идет про ПАСЕ и про место, которое вакантно, потому что Россию оттуда исключили. С моей точки зрения, этот вопрос надо было решить гораздо раньше. Европейцы долго раскачивались. Гражданам свободной России, тем, кто себя не ассоциирует с путинской Россией, необходимо свое представительство. Очень важно зафиксировать, что такое представительство есть. Но при этом надо также понимать, что его надо формировать из тех, кто занимает последовательную позицию по главному вопросу. Насколько мне известно, ПАСЕ в итоговых документах фиксирует, что представлять Россию могут только те, кто подписал берлинскую декларацию. С точки зрения нашего форума, это абсолютный минимум условий для того, чтобы человек мог принимать участие в работе каких-то европейских структур. Самые простые требования: Крым украинский, война преступна, режим нелегитимный. Это базовые требования, которые должны быть озвучены. А также отказ от имперской сущности России», – изливал яд Каспаров.

Русофобская «берлинская декларация» была сочинена и опубликована беглыми либералами в мае 2023 года.