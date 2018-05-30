30.05.2018, Донецк, Александр Гусар

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Беглые «регионалы» хотят вернуться на Украину, которой нет

Бывшие украинские политики из Партии Регионов, оставшиеся сейчас не у дел, мечтают вернуться в прошлое, а это – большая ошибка.

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции заявил в Донецке российский политолог Дмитрий Куликов, предаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как можно относиться к беглым регионалам, которые сейчас с экранов ТВ заявляют о том, что они – друзья Москвы, хотя до этого были готовы объединиться с Тягнибоком против «кабального российского газового контракта»?» – спросил журналист эксперта.

«К каждому человеку нужно относиться по-разному, там есть разные люди. Кто-то действительно что-то понял, кто-то – нет. Но, даже те, кто понял, по моему глубокому убеждению, отстают от процесса. Они думают, что можно в каком-то смысле вернуться, а это – неправильная логика. Вернуться вообще в историческом процессе нельзя никому и никуда. Можно только попытаться его опередить, и тогда ты в нём снова окажешься. Там я пока таких людей не вижу, кто бы попытался его опередить», – сказал Куликов.