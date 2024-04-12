Беглые рослибералы утрачивают единую позицию по «развалу России»

После развала Советского Союза Россия не стала национальным государством, как это сделали мелкие республики, потому, в случае ее поражения на Украине, она может быть переформатирована по-новому.

Об этом в эфире видеоблога «Института постинформационного общества» заявил признанный в России иноагентом либерал Владислав Иноземцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Иноземцев отказывает России в праве на федерализм, считая, что это невозможно.

«Главная ошибка, допущенная Россией в 1991-м году, заключалась в том, что разрушение империи далеко не привело к созданию чего-то вроде российского национального государства. Потому что идентичность постсоветских государств: Украины, Эстонии, Казахстана, Кыргызстана – везде формировалась вокруг растущей нации, чувствующей национальную идентичность. В России нет национальной идентичности, Россия была создана как империя, построенная Москвой задолго до того, как она стала Россией в 17-м веке. И вот, теперь она вновь обрела свою имперскую идентичность, у нее нет никакой национальной идентичности… таким образом, федерализация не может быть решением проблемы. Это может быть сообщество различных государств: новое российское национальное государство, и, возможно, Татарстан, Якутия, какие-то другие национальные государства, что может быть наилучшим возможным решением, а не федерализация, потому что Россия не может федерализоваться», – трепался иноагент.

Ему возразил другой беглый либерал, также признанный иноагентом, Гарри Каспаров. По его мнению, без внешней интервенции Россию просто так не развалить.

«Империя все еще существует в их сознании, и ничто, кроме украинского флага в Севастополе не может уничтожить эту идею. Мы должны уничтожить этот вирус, а потом посмотрим, что будет дальше. Я не уверен, что федерализация невозможна, потому что людям приходится сталкиваться с трудными выборами. Да, легко сказать, что Бурятия, Якутия, Татарстан могут действовать самостоятельно. Все в порядке, у меня нет никаких проблем с распадом Российской Федерации или Российской империи, но, возможно, люди там решат, что им лучше создать какую-то свободную конфедерацию. И я думаю, что многие регионы в конечном итоге решат это, потому что выбор, знаете ли, не зависит от них самих – либо вы остаетесь в составе новой российской конфедерации, либо становитесь слугами Китая, который сидит там и ждет краха Российской империи», – рассуждал Каспаров.