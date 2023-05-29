Беглые российские либералы обсуждают планы броска ВСУ на Москву

Беглые российские либералы размышляют о планах «похода на Москву».

Так, находящийся в розыске в РФ бывший депутат Госдумы экстремист Илья Пономарев в эфире интернет-канала «Утро февраля» заявил, что ВСУ могли бы за сутки совершить марш-бросок к российской столице, не встречая серьезного сопротивления, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я абсолютно убежден, что если бы украинская армия сейчас по серьезному рванула на Москву, то она бы на следующий день просто туда зашла. Не могу сказать, не встречая сопротивления – встречая, наверное, какое-то сопротивление, но то, что эта задача абсолютно выполнимая, мне кажется это просто очевидным. И этот рейд в Белгородскую область, приграничную, непосредственно там, где происходят боевые действия, все все время говорят, Гиркин в своем телеграм-канале писал каждый день о том, что, конечно, будут обязательно рейды в российском тылу, заходы на российскую территорию. Ну и вот, смотрим на состояние готовности», – заявил Пономарев

В свою очередь переехавший в Штаты либерал, экс-советник президента России Андрей Илларионов поинтересовался, почему этого не делается, если такое наступление возможно.

«Я считаю, что Запад не разрешает. Я считаю, что это – единственная причина… Мне эти страхи Соединенных Штатов и так далее… Почему украинской армии нельзя заходить на российскую территорию? Я бы хорошо понял аргумент о том, что не занимайтесь туда большим наступлением, потому что это мобилизует российское общество, например, что пришли захватчики и это, в конечном итоге, может повлиять на эту войну в негативную сторону, потому что позволит Кремлю провести мобилизацию. Этот аргумент мне хорошо понятен. Но они же не этот аргумент выдвигают. Они выдвигают аргумент, что западное оружие, оно не для того, чтобы воевать на российской территории. Какая разница с точки зрения реакции Москвы, я не понимаю абсолютно, для меня это абсолютная загадка», – ответил Пономарев.