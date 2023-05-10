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Россия должна отдать Украине не только Крым, но и косу Тузла, которая является частью Таманского полуострова в Краснодарском крае. Об этом якобы говорится в так называемой «берлинской декларации» российской либеральной эмиграции.

Так принятый документ разъяснил бывший советник президента РФ Андрей Илларионов, эмигрировавший в США, в интервью бывшему депутату Госдумы экстремисту Илье Пономареву, бежавшему на Украину, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Илларионова, российская оппозиция потребовала вывода российских войск «со всех оккупированных территорий».

«В отношении Украины это означает по состоянию на 19 февраля 2014 года. Это означает не только Донбасс, Крым, Севастополь, но в том числе и Косу Тузла, претензии на которую Путин предъявил еще в 2003 году», – сказал Илларионов.

В 2003 году Россия начала строительство дамбы от косы Тузла к одноименному острову, принадлежавшему тогда Украине. Дамба позволила бы снизить штормовую активность в Азовском море, что затормозило бы эрозию берегов Тамани.

Однако украинские власти устроили истерику и начали утверждать, что Россия хочет отнять у них небольшой искусственно созданный в 70-е годы прошлого века островок. В строительство дамбы остановилось за 500 м до острова, а Украина еще искусственно углубила дно в образовавшемся канале.

Сейчас коса и остров Тузла служат основой для Крымского моста.