28.05.2018, Киев, Максим Карпенко
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Россия, Экономика

Беглые российские либералы уже не верят, что санкции пошатнут РФ


Российская Федерация обладает достаточным запасом прочности, чтобы сколько угодно жить под санкциями в автономном режиме.

Об этом в эфире программы «Гордон», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-владелец крупной компании «Евросеть» Евгений Чичваркин, осевший около десяти лет назад в Лондоне.

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«Один из сенаторов предложил выпустить ордер на арест лично Путина. Вы знаете, я думаю, что пока мир к этому не готов, все остальное – это мертвому припарки. Запад попытался дожать Иран. С конца 60-х годов жмет, и что? И ничего. Ну там люди живут бедно, там дешевый бензин, там перестроена экономика вся, исходя из этих санкций. В целом, если бы Россия была как Советский Союз, то могла вообще жить абсолютно автономно, как СССР без западного мира, припеваючи. При нынешней власти достаточно автономно Россия может прожить любое количество лет, просто это не будет тучных годов, как с 2000-го по 2008-й», – сказал Чичваркин.

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