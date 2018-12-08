Беглый белоленточник накаркал России «ломку»

09.12.2018, Вильнюс, Владимир Гладков

Грубое вмешательство в дела Русской Церкви на Украине, осуществляемое подконтрольными США властями в Киеве и стамбульским Патриархом, – будет иметь последствия в виде «серьёзной ломки» в самой России.

Об этом в ходе либерального «Форума Свободной России» заявил бежавший на Украину экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вещь, которая, как мне кажется, действительно судьбоносная – это томос… Церковь – это не просто самая крупная некоммерческая организация в стране, это серьёзнейший мировоззренческий выбор. Это структура, которая вовлекает в свою жизнь миллионы и миллионы людей.

Либеральная оппозиция часто от этого отодвигается, по понятным причинам, что Украина – это другое, это гораздо более религиозная и воцерковлённая страна. Но, тем не менее, то, что сейчас происходит, будет иметь значение не на годы, не на десятилетия, а на столетия.

Потому что это и является ключом к этому самому слову «Русский мир». Именно сейчас совершается этот самый цивилизационный выбор. И я считаю, что Россия после этого будет переживать очень серьёзную ломку.

И, вполне возможно, то, что мы сейчас переживаем с автокефалией и с украинской Церковью, ещё к нам вернётся тем путём, который мы себе даже не представляем», – резюмировал либерал.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее беглый белоленточник Илья Пономарёв обещал, что Крымский мост станет подарком Украине после возвращения полуострова под контроль Киева.