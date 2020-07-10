Беглый белоленточник Пономарёв рассказал жене Гордона, как Лукашенко поставят на колени

10.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Россия может поддержать главного оппонента Александра Лукашенко – арестованного экс-главу «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико, потому что с ним, якобы, легче договориться о воссоединении.

К такому выводу в интервью украинской пропагандистке Алесе Бацман пришел беглый российский либерал, экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что… будет восстановление Советского Союза путем каких-то действий в отношении Белоруссии. Я думаю, сейчас будут предприняты все попытки для того, чтобы на выборах победил господин Бабарико, с которым Москва считает, что они смогут договориться, и, чтобы был перезапущен этот интеграционный процесс. Путин боится Лукашенко, боится его вести при Лукашенко, но, если там будет более слабая фигура, менее раскрученная и менее известная россиянам, этого препятствия не будет, и это может очень сильно поднять популярность самого Путина внутри страны», – заявил Пономарев.

По его мнению, Россию также устраивает вариант, когда во власти в Белоруссии остается президент Александр Лукашенко, но его позиции должны быть максимально ослаблены: «Их самый идеальный сценарий – когда Лукашенко переругается со всеми и останется у власти максимально ослабленным, и будет вынужден стоять на коленях на пороге Кремля. Но если проиграет, чтобы он проиграл Бабарико, с которым Кремль договорится».

Напомним, что сам Бабарико, которому штаб Лукашенко приписывал связи с некими российскими олигархами, желающими заполучить лакомые активы в Белоруссии, в ходе предвыборной кампании отнюдь не высказывал намерение бороться за воссоединение с РФ.

Напротив, Бабарико выступал за возвращение старой белорусской Конституции, что предусматривает понижение статуса русского языка.

Еще будучи главой «Белгазпромбанка», он за деньги вкладчиков выпускал немаленьким тиражом книги русофобки Алексиевич, чтобы передать их библиотекам (которые, впрочем, от такого подарка отказались), поддерживал другие «национально ориентированные» проекты.

Взгляды Бабарико на историю тоже показательны. Ключевыми датами белорусской истории он назвал коронацию литовского короля Миндаугаса (белорусские земли тогда входили в состав Великого княжества Литовского), создание Белорусской народной республики в 1918 году (виртуальное государство, провозглашенное после отступления большевиков по условиям Брестского мира. Суверенитетом не обладало, свою территорию не контролировало, никем признано не было, сейчас является иконой националистов), а также провозглашение независимости в 1991 году (тут понятно, хотя для многих крушение СССР было трагедией). В общем, типичный «лицьвин».