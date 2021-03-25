Беглый белорусский айтишник раскритиковал навальнистов

25.03.2021, Москва, Елена Острякова

Соратники блогера-уголовника Алексея Навального подставляют его сторонников, когда заставляют их регистрироваться на специализированном сайте, созданным под некий гипотетический большой митинг.

Об этом в эфире либеральной радиостанции «Эхо Москвы» заявил



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бежавший из Белоруссии создатель интернет-платформы «Голос» Павел Либер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я уверен, что это опасно. Я не знаю, могут такие прецеденты быть в России, но в Белоруссии власть имеет полный контроль над тем, кто куда ходит. Определить, что человек пришел на этот сайт и заполнял какую-то форму, отправлял какие-то данные, технологически сегодня можно. Вторая уязвимость в том, что сгенерировать имейл несложно, создать несколько имейлов. Поэтому стоило бы подумать над созданием более сложного уникального идентификатора», – сказал Либер.

Правоту слов белорусского айтишника подтвердил публицист Илиас Меркюри, который для забавы зарегистрировал телеведущего Владимира Соловьева для участия в митинге в Кирове.

Либер подтвердил, что совпадение методов навальнистов и белорусских оппозиционеров, которые заставляют сторонников голосовать и регистрироваться в интернете, не случайно. Таким образом они будут предъявлять западным кураторам сомнительную мобилизацию в сети, когда окажутся не в состоянии собрать массовые акции в реале.

«Все режимы понимают силу цифровых технологий и их эффект на людей. Да, ты можешь убрать людей с улицы, но ничто не мешает собрать эту картинку в цифровом пространстве и показать международному сообществу», – сказать Либер.

Политолог Алексей Чеснаков полагает, что инициатива по регистрации навальнистов чревата риском «обогащения данных».

«Могут ли эти данные попасть третьим лицам (спецслужбы, бизнес-структуры, зарубежные группы, специализирующиеся на России и т.д.)? Естественно. Кстати, это разрешают сами присылающие данные, которые не читают оферту, где прямо говорится о возможности передачи данных третьим лицам. Так что все это – реальная угроза безопасности», – написал Чеснаков в своем телеграмм-канале.