Беглый белорусский политолог сообщил, зачем Лукашенко придумал миротворцев
Александр Лукашенко специально озвучил идею ввода белорусских миротворцев на Донбасс, чтобы заручиться поддержкой Европы и США в случае конфликта с Россией.
Об этом в эфире украинского 7 канала заявил беглый белорусский политолог Игорь Тышкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Беларусь находится под достаточно сильным экономическим и политическим давлением России, но, в отличие от Украины, если ситуация обострится, вряд ли можно ожидать мощной реакции Европы или США в защиту «последней диктатуры Европы».
Поэтому Беларусь заинтересована принимать участие в международной миротворческой операции с мандатом ООН. Потому что агрессия против страны, которая принимает участие в миротворческой операции, потребует реакции, в том числе на уровне ООН», – сказал Тышкевич.
Ранее Лукашенко на встрече с украинскими журналистами заявил о готовности ввести миротворцев на границу Донбасса и России в случае, если его попросят об этом и Украина, и Россия.
Пресс-служба Кремля заметила, что предложение Лукашенко выходит за рамки Минских соглашений.
Руководство ДНР отклонило инициативу Лукашенко, указав, что разрешение конфликта в Донбассе зависит от Киева, который до сих пор отказывается выполнять Минские соглашения.
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