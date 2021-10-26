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26.10.2021 19:30 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Дзен, майдан, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, экстремизм
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Беглый белорусский силовик призвал Тихановскую сложить с себя полномочия «лидера оппозиции»

Беглый белорусский силовик Игорь Макар предложил самопровозглашенному «лидеру белорусской нации» Светлане Тихановской «снять с...

Беглый белорусский силовик Игорь Макар предложил самопровозглашенному «лидеру белорусской нации» Светлане Тихановской «снять с себя полномочия», поскольку она не оправдала «выданный белорусским народом кредит доверия».

Свое обращение он разместил на youtube-канале In time Ukraine, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Объявив себя лидером, вы ни де-юре, ни де-факто не взяли на себя обязанность нести ответственность за судьбу своего народа и страны. Ваша нерешительность и сдержанность послужили поводом для возникновения множества самопровозглашенных псевдолидеров белорусского протеста. Они раскололи протестное движение на множество мелких ячеек, сами погрязли в политических распрях, занявшись откровенной охотой за грантами и донатами», – сказал Макар.

Он вменяет Тихановской то, что она проигнорировала его призыв и не «приняла присягу», а также «важных решений, необходимых для победы над режимом».

«Вместо того, чтобы работать на благо белорусского народа вы планируете свои очередные визиты на абсолютно непонятные форумы, как бизнес форум в Варшаве. Вы планируете оказывать услуги на фондовой бирже в разводке наивных белорусских бизнесменов. Ваша команда окончательно превратила светлую идею перемен в бизнес-проект. В настоящий момент вы живете за счет белорусов, возлагавших на вас надежды, а также за счет другого государства и его налогоплательщиков», – негодует Макар.

Он обвинил Тихановскую почему-то еще и в том, что бежавшие белорусские оппозиционеры «вынуждено находятся на иждивении других государств», в то время как в самой Белоруссии «людей садят». Силовика волнует отсутствие комментария «лидера нации» по поводу заявления президента Александра Лукашенко о том, что он дал ей на дорогу в Литву 15 тыс долларов. Макар называет эту сумму «ценой предательства».

«Я предлагаю вам добровольно сложить ваши полномочия, которые вы взяли на себя незаконно, взамен ничего не дав белорусскому народу», – сказал Макар.

Он инициирует создание еще нескольких организаций белорусских политэмигрантов, которые инициируют снятие с офиса и лично с Тихановской «всех полномочий». Видимо имеется в виду статус, присвоенный офису правительствами Литвы и Польши.

Примечательно, что обвиняющий Тихановскую в незаконном присвоении донатов, Макар в конце ролика сам просит зрителей о материальной помощи.

Макар – бывший заместитель командира боевой группы антитеррористического подразделения МВД Беларуси «Алмаз». Он бежал из Белоруссии еще в 2012 году, а в январе 2020 предоставил европейским СМИ запись беседы якобы бывшего председателя белорусского КГБ Вадима Зайцева с двумя неизвестными сотрудниками контртеррористического подразделения «Альфа», на которой они обсуждают покушения на белорусских оппозиционеров и журналиста Павла Шеремета.

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