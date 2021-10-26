Беглый белорусский силовик призвал Тихановскую сложить с себя полномочия «лидера оппозиции»

26.10.2021 19:30 (Мск), Москва, Елена Острякова

Беглый белорусский силовик Игорь Макар предложил самопровозглашенному «лидеру белорусской нации» Светлане Тихановской «снять с себя полномочия», поскольку она не оправдала «выданный белорусским народом кредит доверия».

Свое обращение он разместил на youtube-канале In time Ukraine, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Объявив себя лидером, вы ни де-юре, ни де-факто не взяли на себя обязанность нести ответственность за судьбу своего народа и страны. Ваша нерешительность и сдержанность послужили поводом для возникновения множества самопровозглашенных псевдолидеров белорусского протеста. Они раскололи протестное движение на множество мелких ячеек, сами погрязли в политических распрях, занявшись откровенной охотой за грантами и донатами», – сказал Макар.

Он вменяет Тихановской то, что она проигнорировала его призыв и не «приняла присягу», а также «важных решений, необходимых для победы над режимом».

«Вместо того, чтобы работать на благо белорусского народа вы планируете свои очередные визиты на абсолютно непонятные форумы, как бизнес форум в Варшаве. Вы планируете оказывать услуги на фондовой бирже в разводке наивных белорусских бизнесменов. Ваша команда окончательно превратила светлую идею перемен в бизнес-проект. В настоящий момент вы живете за счет белорусов, возлагавших на вас надежды, а также за счет другого государства и его налогоплательщиков», – негодует Макар.

Он обвинил Тихановскую почему-то еще и в том, что бежавшие белорусские оппозиционеры «вынуждено находятся на иждивении других государств», в то время как в самой Белоруссии «людей садят». Силовика волнует отсутствие комментария «лидера нации» по поводу заявления президента Александра Лукашенко о том, что он дал ей на дорогу в Литву 15 тыс долларов. Макар называет эту сумму «ценой предательства».

«Я предлагаю вам добровольно сложить ваши полномочия, которые вы взяли на себя незаконно, взамен ничего не дав белорусскому народу», – сказал Макар.

Он инициирует создание еще нескольких организаций белорусских политэмигрантов, которые инициируют снятие с офиса и лично с Тихановской «всех полномочий». Видимо имеется в виду статус, присвоенный офису правительствами Литвы и Польши.

Примечательно, что обвиняющий Тихановскую в незаконном присвоении донатов, Макар в конце ролика сам просит зрителей о материальной помощи.

Макар – бывший заместитель командира боевой группы антитеррористического подразделения МВД Беларуси «Алмаз». Он бежал из Белоруссии еще в 2012 году, а в январе 2020 предоставил европейским СМИ запись беседы якобы бывшего председателя белорусского КГБ Вадима Зайцева с двумя неизвестными сотрудниками контртеррористического подразделения «Альфа», на которой они обсуждают покушения на белорусских оппозиционеров и журналиста Павла Шеремета.