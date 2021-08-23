Беглый бизнесмен объяснил, почему он тискал жену Навального на пляже

23.08.2021 21:57 (Мск), Москва, Елена Острякова

Бежавший в Лондон российский бизнесмен Евгений Чичваркин подтвердил подлинность фотографии, появившейся в интернете на прошлой неделе, на которой он обнимает на пляже Юлию Навальной.

Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Люди завидуют: они тоже хотят ходить вдоль моря с Юлией Навальной – красивой, сильной, потенциально первой леди, с длинными красивыми ногами и такими же красивыми мыслями. Просто люди завидуют и не могут справиться с собой. Плюс это все домостроевское, которое в нас есть. Слушайте, Юрмалу ещё не захватили талибы, поэтому можно с замужней девушкой ходить. Наверное, можете догадаться, мы там были не одни», – сказал Чичваркин.

Он утверждает, что Юлия Навальная тоскует по мужу.

«Жизнь дана человеку одни раз исключительно для извлечения радости, удовольствия, путешествий. Наоборот крайне важно, человеку, находящемуся под давлением, как можно больше путешествовать, видеть, читать и наполнять свою жизнь чем-то интересным. К сожалению, Алексея посадили, но ее никто не сажал. Нужно давать пощечины тем, кто упрекает ее в разгульном образе жизни. Она занимается детьми», – сказал Чичваркин.

В феврале Юлия Навальная не ходила на суды, в которых участвовал ее муж, а уехала в Германию с непонятной целью. Полгода, пока он находился в колонии она не использовала право не длительное свидание.