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07.11.2018, Киев, Игорь Петров
 
Белоруссия, ЕС, Политика, Россия, США, Украина
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Беглый депутат Госдумы раскрыл тайну Лукашенко

Хотя Белоруссия получает значительные бонусы от союзного статуса с Россией, позиция президента Александра Лукашенко дрейфует в сторону Запада, он стремиться  использовать ситуацию на Украине, чтобы показать Брюсселю и Вашингтону свою лояльность.

Об этом в эфире телеканала UATV Russian заявил бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, единственный из российских парламентариев не поддержавший воссоединение Крыма с РФ, и уехавший впоследствии на Украину, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Объективно позиция Лукашенко и Беларуси в целом гораздо больше проукраинская, чем пророссийская. На то есть объективные причины. Беларусь понимает, что она может быть следующей.

С другой стороны, Лукашенко очень уязвим – очень большое количество российских инвестиций в экономику Беларуси, есть различные льготные цены, специальные условия, есть Таможенный союз, Союзное государство и пр.

Плюс Россия будет активно участвовать в выборах в Беларуси и, скорее всего, это будет вмешательство не в пользу Лукашенко. Поэтому он будет сейчас лавировать.

Он старается использовать ситуацию в Украине, чтобы послать мировому сообществу сигнал, что он часть Запада в большей мере, чем часть Русского мира. Он действительно очень сильно сейчас дрейфовал в сторону Запада по сравнению с тем, что было пять лет назад.

Но опасения у него есть, ему есть чего бояться. Поэтому его позиция никогда не станет четкой в одну или другую сторону», – сказал Пономарев.

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