Беглый депутат Госдумы расписал, как Киев переможет Москву в газовой войне

20.06.2019

«Нефтегаз Украины» и «Газпром» не смогут договориться о заключении нового контракта на транзит российского газа, поэтому зимой будет новая газовая война между Украиной и Россией, в которую Киев должен ввязаться без всякого страха.

Об этом в эфире канала Ukrlife заявил экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев, в 2014 году отказавшийся поддержать воссоединение Крыма с РФ, а затем бежавший на Украину, где встал на сторону националистического русофобского режима и получил гражданство от Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Новая газовая война будет, уже я в этом практически на 100% уверен. Хорошо то, что эта война абсолютно предсказуема, и обе стороны к ней активно готовятся.

Вопрос на самом деле в том, кто в итоге лучше подготовится – господин Миллер или господин Коболев. Я бы на Коболеве сделал ставку, не только из патриотических соображений.

В чем будет суть этой газовой войны? Сейчас это будет не так, как это было предыдущие два раза когда Россия перекрывала вентиль и сразу все падало. Сейчас, с одной стороны, «Газпром» активно закачивает во все доступные подземные хранилища в Европе, делает запасы газа. С другой стороны Украина делает то же самое в свои подземные хранилища.

То есть идея крайне простая – вентиль перекрывается, и газ будет поступать какое-то время из этих хранилищ, несмотря на то что физического транзита не будет.

Месяца три на этом продержаться можно. Если правильно помню, газовый контракт заканчивается 20 января, то есть в пиковый сезон потребления один месяц, февраль, надо продержаться. Дальше уже начинается потепление во всей Европе и потом в Украине.

То есть пройти этот пиковый сезон можно на запасах. Дальше все равно надо договориться, и правда заключается в том что вне зависимости от того, будет построен «Северный поток-2» или не будет, будет он загружен на 100% или будет загружен на 50 %, – Россия не может обойтись без украинской ГТС.

Потому что «Северный поток» даже в полной загрузке – это меньше чем объем транзита через Украину, а если европейцы реализуют угрозу загрузить его наполовину, то тем более.

Кроме того, вот сезонные колебания требуют подземных хранилищ. «Северный поток» их не имеет, это просто прямая труба. Соответственно, надо где-то излишки газа хранить.

И, опять таки, здесь кроме Украины ничего нет. Есть несколько проектов строительства новых подземных хранилищ в центре Европы, но они не построены, поэтому Украина все равно для этого необходима. Поэтому стороны обречены договориться, но сначала каждая из них попробует сыграть на нервах другой.

У кого первым закончатся ресурсы, у кого первым сдадут нервы кому кто первый прогнется под международным давлением. Украина считает, что европейцы заставят «Газпром», «Газпром» считает, что европейцы заставят Украину. Мне кажется что чисто технически ресурсов Украины больше», – уверен Пономарев, не упомянув, наряду с «Северным потоком», почти готовый к началу эксплуатации – «Турецкий».

Напомним, президент РФ Владимир Путин недавно заявил, что «Турецкий поток» практически готов к началу перекачки российского газа в обход Украины.

В свою очередь, российские эксперты со ссылкой на источники в руководстве украинской ГТС заявляют о крайней изношенности газотранспортной системы «незалежной».