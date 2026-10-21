Беглый депутат Рады: «Украина превратилась в живой труп»

Игорь Шкапа.  
21.10.2026 15:08
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина


Украинцы поверили, что Запад вечно будет финансировать их страну.

Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил покинувший Украину и живущий в Германии экс-депутат Верховной рады Василий Волга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцы поверили, что Запад вечно будет финансировать их страну. Об этом в беседе с...

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«На протяжении 30 лет  украинское самосознание подвергалось ядовитому воздействию, в результате которого  сложилось представление в украинском народе о том, что мир крутится вокруг Украины, что Россия  извечный враг, что возможно существовать каким-то образом, живя вне законов  экономического развития», – сказал Волга.

По его словам, это стало возможным лишь потому, что Украину, готовя к войне с Россией, всячески подпитывали деньгами, хотя она экономически не развивалась, от чего украинцы уверовали, что такое положение дел будет вечным, мешая им осознать, что их страна «на сегодняшний момент уже представляет из себя этакий живой труп».

«Когда человек уже умер, а его жизнедеятельность, его органов, его тела поддерживают искусственным образом. Искусственное дыхание, искусственное  кровообращение и тому подобное. И как только эти миллиарды, которые вливаются в Украину, как только это будет отключено, произойдёт большая трагедия», – предупреждает Волга.

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English version :: Читать на английском Беглый депутат Рады: «Украина превратилась в живой труп»

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