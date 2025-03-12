Беглый дипломат: «Это не козни Трампа – такой мир Украина сама «здобула» на фронте»

Вадим Москаленко.  
12.03.2025 22:22
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Украина потеряла главного союзника в лице США и находится в очень невыгодном положении.

Об этом в эфире признанного иноагентом «Радио Свобода» заявил бежавший в 2020 году бывший белорусский дипломат Павел Мацукевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина потеряла главного союзника в лице США и находится в очень невыгодном положении. Об...

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«В любом случае, этот мир не будет привлекательным для Украины. Но это в большей степени не какие-то козни американской стороны, сколько именно результат военных действий, ситуация на фронте. Второй момент – потому что желание достигнуть мира декларируется Америкой, а не Россией.

Очевидно, что у Украины был расчёт на поддержку союзников, и США были ключевым, с точки зрения вооружений, разведданных и т.д. И этот ключевой союзник, так сказать, делает разворот на 180, руководствуясь своими интересами, понятно. Но это жизнь. Я просто, думаю, что тут у украинской стороны выбор невелик», – сказал Мацукевич.

По его словам, американцы приложат максимум, чтобы избежать дестабилизации Украины, но если надо будет, переступят.

«ВС не могут существовать в безвоздушном пространстве. Если они будут лишены поддержки, вооружений, финансирования, во что превратится эта армия? Я думаю, что как раз американская администрация сейчас и пытается разрешить эти все вопросы, в том числе, связанные с вооружёнными силами, чтобы стремление Америки к заключению мира не сопровождалось полной дестабилизацией ситуации в Украине.

Когда помимо войны, начнётся ещё какой-то большой внутренний раздрай. …Но я думаю, что если в этом коридоре появятся какие-то препятствия, в том числе в виде ВСУ, то американцы будут решать и этот вопрос», – предположил экс-дипломат.

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