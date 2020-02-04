Беглый донецкий профессор призвал украинских нациков захватить Донбасс, отбросив «минский фейк»

04.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украина должна вернуть себе территории республик Донбасса без предоставления им предусмотренного Минскими соглашениями особого статуса.

Об этом в интервью газете «День» заявил сбежавший из Донецка историк-националист и экс-преподаватель Донецкого национального университета, а ныне – профессор Ужгородского национального университета Игорь Тодоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И до войны значительное количество населения Донецкой и Луганской областей было против европейской интеграции Украины.

Теперь, на шестом году оккупации, в условиях тотальной российской пропаганды, абсолютное большинство жителей ОРДЛО не хотят ни Украины, ни Европы. Бесспорно, Украина должна возобновить на этих территориях свой суверенитет на основании международного права.

На освобожденных территориях Донбасса и Крыма проводится четкая и целенаправленная работа по реинтеграции. Возможно, наподобие денацификации в западной зоне оккупации Германии после Второй мировой войны. И, конечно, без предоставления им какого-то особого статуса», – бредит Тодоров.

При этом беглый националист отметил, что возврат данных территорий без победы Киева недопустим, а Минские соглашения необязательны к исполнению, несмотря на четкую позицию Запада по данному вопросу.

«Отказываться от собственных территорий нельзя. Впрочем, возвращать их любой ценой, без нашей победы – тоже не следует. Фетишизация «минских соглашений» неуместна. На самом деле все эти «договоренности» были достигнуты под бешеным давлением после поражений под Иловайском и Дебальцево. По содержанию и последствиям «минские соглашения» является глобальным геополитическим фейком.

К сожалению, наши западные партнеры не были готовы к российской агрессии, ограничились «глубоким беспокойством», фактически сдавали ценности, на которых построено европейское и евроатлантическое сообщество», – вещает профессор.

Примечательно, что в своих рассуждениях евроинтегратор сослался на украинских националистов, называющих выполнение Минских соглашений «капитуляцией» и признающих только одни «ценности».

«Активное патриотическое меньшинство, которое во власти называют почему-то «воинственным», никогда не согласится на капитуляцию, на «мир любой ценой», после пяти лет кровопролитной войны.

Объединение возможно и нужно на основе общих ценностей, среди которых на первом месте должна быть Украина. Настоящее украинское единство должно базироваться на общих ценностях и разнообразии. Украина – большая страна, и разница региональная была, есть и будет, так же, как и в любой стране», – резюмировал Тодоров, не упомянув, что киевский режим шестой год тщательно стирает все региональные особенности тотальной украинизацией

Отметим, что Игорь Тодоров помимо преподавания на Кафедре международных студий и общественных коммуникаций УжНУ, также занимает пост заместителя главы Координационного совета Общественной лиги «Украина-НАТО» и со времен работы в Донецке занимает жесткую проНАТОвскую позицию, называя себя «евроатлантистом».