Беглый донецкий растаман метит в кресло невменяемой Иры Геращенко

29.05.2019, Киев, Игорь Петров

Минский процесс мертв, и оживить его можно только введением в переговорный процесс лояльных Украине «правозащитников» из Донбасса.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил председатель общественного совета при Министерстве по вопросам «временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц» Геннадий Борисичев, который возглавляет ОО «Земляки», объединяющее выбравших “незалежную” переселенцев из Донбасса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По факту Минский процесс уже четыре года мертв. С мертвой точки его можно сдвинуть только в случае его перезагрузки, перезагрузки действующих лиц. Мы считаем, что в Минском процессе представлять жителей неподконтрольных территорий, «серой зоны» и переселенцев в первую очередь должны люди, которые зарекомендовали себя как общественные деятели, правозащитники, и которые являются выходцами из самого Донбасса.

Именно эти люди, которые подтвердили и показали свою преданность Украине на протяжении последних пяти лет, являясь скитальцами, переселенцами, и занимались такой деятельностью, должны быть в различных подгруппах и выступать «мостиком» между центральной властью Украины и так называемыми властями ЛДНР», – настаивает Борисичев.

Отметим, что до начала вооруженного конфликта в 2014 году Геннадий Борисичев работал адвокатом в Донецке. По свидетельствам земляков, за ним прочно закрепилась слава большого любителя «курнуть» и покутить.