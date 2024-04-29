Беглый экономист-неудачник взял на себя ответственность за мятеж Пригожина

Елена Острякова.  
29.04.2024 17:25
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Иноагенты, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Экономист-иноагент Сергей Гуриев разрабатывающий антироссийские санкции в Стэнфордском университете США, понимая их неэффективность, решил поставить себе в заслугу прошлогодний мятеж Евгения Пригожина.

Об этом он заявил в интервью «Голосу Америки», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Экономист-иноагент Сергей Гуриев разрабатывающий антироссийские санкции в Стэнфордском университете США, понимая их неэффективность, решил...

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«Кстати, раскол элит тоже был. Например, мятеж Евгения Пригожина – это и есть раскол элит. Это было подогрето изнутри, но не по сценарию. Джо Байден не звонил Евгению Пригожину и не говорил, что нужно идти на Москву. Евгений Пригожин сам себе башня Кремля. Его мятеж был связан с тем, что ему не хватало снарядов.

А снарядов не хватало потому, что были введены санкции. Евгений Пригожин сказал: вы мне не даете снаряды, я этим не доволен и готов выступить с моей башни против другой башни – Шойгу и Герасимова», – трепался Гуриев.

Дальнейшие надежды он возлагает на Росгвардию, которая откажется «стрелять в пенсионеров, которые выйдут на улицы из-за низких пенсий, чтбы свергнуть Путина».

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