Беглый экономист: Путину невыгодно хвастаться

Елена Острякова.  
22.10.2024 16:42
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, Украина, Экономика


Те, кто рассуждают о плачевном состоянии российской экономики, действуют в интересах России.

Об этом беглый либеральный экономист Дмитрий Некрасов заявил в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Те, кто рассуждают о плачевном состоянии российской экономики, действуют в интересах России. Об этом...

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«Мне кажется, очень странно предполагать, что Путину выгодно распространять слухи о силе своей экономики. Вообще-то надо дезинформировать противника, и те, кто кричат, что завтра-завтра путинская экономика рухнет, они же предопределили дизайн санкций – весьма глупый и полезный Путину.

Санкции были построены на ложной логике: нужно только немного подтолкнуть, и все рухнет», – сказал Некрасов.

По его мнению, ни одна из 10 тыс антироссийских санкций, не поможет Украине. Ей бы помог запрет на ввоз товаров двойного назначения, но при такой огромной номенклатуре «запрещенки» западные таможни не в состоянии их отследить.

Кроме того, введя тотальные санкции против российских бизнесменов, Запад добился того, что они вывели из западных активов 100 млрд долларов и вернули их в Россию.

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