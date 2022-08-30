Беглый экс-депутат Госдумы Пономарев анонсировал новые убийства и охоту на российскую элиту

Новости Украины

Убийство Дарьи Дугиной было нужно для того, чтобы показать российским элитам, что они находятся в опасности и могут стать следующими жертвами. Это якобы должно побудить их отказаться от поддержки власти и начать процесс ее свержения.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бежавший на Украину экс-депутат Госдумы Илья Пономарев – единственный, кто голосовал в парламенте против воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Пономареву понравилось, что даже скандально известная либеральная телеведущая, экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак возмутилась фактом убийства Дугиной недалеко от элитного московского района.

«Мнение Собчак неудивительно, она, конечно, примерила на себя тут же, понимая, что она тоже находится рядом с великим вождем, хоть и говорит про то, что она – оппозиционер и все прочее, тем не менее, классовая близость в данном случае очевидна. Я очень рад, что она это написала – собственно, она и была, наверное, главной целевой аудиторией этих партизан, которые сделали эту акцию, потому что все и придумывалось для того, чтобы элиты поняли, что они больше не находятся в безопасности, что прийти могут за каждым. Это очень важно, потому что именно это является основным фактором раскола элит в будущем. Он обязательно произойдет, просто характер российского человека вообще и в том числе представителей элиты, что пока ему вилы в жопу не воткнут, пока не припрет, что в пословице называется, пока гром не грянет, они точно не перекрестятся. Поэтому сейчас гром гремит уже очень близко на подступах к этой самой Рублевке, причем, очевидно, что это только начало. Дальше их ожидает большое количество разнообразных сюрпризов», – заявил Пономарев.

Пономарев также раскритиковал позицию российских либералов, которые устраивают форумы, а не участвуют в прямых терактах и диверсиях в РФ:

«Позиция Гарика, Юлии Латыниной и так далее, – это все весьма прискорбно, потому что за месяц август, перед этой российской, как сказал сам Гарик, либеральной шушерой встают серьезные вызовы. И эти вызовы заключаются в том, что надо определиться, с какой стороны баррикад они находятся. Они вместе с воюющей Украиной, и они готовы так же воевать, пусть по-своему, но воевать – рисковать, проливать свою и чужую кровь за то, чтобы победить в России, чтобы свергнуть Путина или они готовы сидеть где-то в Вильнюсе на форуме, говорить умные речи и ждать, когда украинская армия за них освободит Россию? У них больше ставка на то, что произойдет какой-то верхушечный переворот, они считают, что по классовым принципам их обязательно позовут царствовать из этой самой эмиграции. Но на мой взгляд, все это абсолютная утопия. На мой взгляд, Путин и его элита понимают только силу, свергнуть их можно только силой и, конечно, когда кто-то их свергнет силой, тех, кто сидел и языком трепал на разных конференциях и форумах, не позовут. Нам очевидно, что нужен сейчас не антивоенный комитет, а военный комитет, нам нужен второй фронт, который был бы открыт в тылу врага, нам нужно, чтобы не только украинцы проливали свою кровь, а то, чтобы появились россияне, которые делают то же самое. Потому что без этого никакой победы не будет», – резюмировал экс-депутат.