Беглый экс-советник Путина раскрыл возможный план ВС РФ

Россия готовится к новому этапу спецоперации, который может начаться уже в ближайшие дни.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил бывший советник президента России, сбежавший в Вашингтон, Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это новый этап войны. Сейчас уже это не просто новый этап войны, но, мне кажется, качественно отличающийся от всего того, что происходило не только в течение этих десяти месяцев, периодов, которые мы с вами обсуждали. Это связано с некоторыми обстоятельствами, набором факторов, знаков, которые свидетельствуют о том, что Путин и кремлевское руководство готовят качественно новый этап войны против Украины, а, возможно, не только против Украины», – рассуждает Илларионов.

Среди признаков такого этапа он назвал проведенную мобилизацию в России, а также плотную вовлеченность президента Владимира Путина в работу военных – перед новым годом глава государства посетил командование спецоперации и провел ряд встреч с руководством Минобороны:

«Они же не отказались от этих целей, Путин не отказался от этих целей. Судя по всему, принято решение добиваться той стратегической цели, а это – ликвидация государственности Украины, восстановление контроля, по крайней мере, точно, над значительной частью Украины, если не над всей. Соответствующими действиями, которые на их языке называется денацификация и демилитаризация, по отношению ко всей территории страны. Насколько можно судить, принципиальные решения на новом этапе были прияты на совещании 15 декабря, после которых Путин вступил в режим работы 24/7, практически без выходных, каждый день производит немало встреч с военными по различным темам. По чему можно сделать некоторые выводы о характере подготовки к этой новой стадии войны… Действительно, в последние месяцы и недели осуществлялась очень большая и серьезная работа по подготовке перевода военных действий против Украины на новый уровень. Исходя из того, что происходит сейчас, нельзя исключить того, что эта стадия может начаться в ближайшие дни».

Илларионов также отмечает, что в случае, если в России будет объявлена очередная волна мобилизации, и количество находящихся в СВО военнослужащих достигнет полутора миллионов, этой группировки будет достаточно, чтобы реализовать цели России:

«Первая волна мобилизации прошла, ожидается, – скорее всего, так и будет, потому что необходимо соответствовать этим цифрам, – если эта волна будет проведена, тогда численность Вооруженных сил Российской Федерации, пригодных к боевому использованию, вырастает до полутора миллионов человек, поэтому, с объективной точки зрения, эта группировка оказывается достаточной для того, чтобы попытаться осуществить такую цель».

Также, для того, чтобы добиться успеха, российская армия может создать большие «клещи», попытавшись взять ВСУ в окружение, зайдя вдоль границы с Польшей на западной Украине со стороны Белоруссии.

«Главной целью для Путина и для Генштаба российских Вооруженных сил становится попытка отрезать Украину, продолжающей успешно сопротивляться, от поставок западной техники, боеприпасов, оружия. Они идут по двум основным каналам: один канал – это польская граница, прежде всего. Это отрезок украино-польской границы от стыка с Белоруссией до Карпат. Небольшой кусочек Закарпатья – это поставки из Словакии, и другой кусок – это поставки из Румынии. Соответственно, чтобы добиться стратегической цели, необходимо перерезать эти пути снабжения… Если попытаться добиться максимального результата за наиболее короткое время, это был бы удар вдоль украинско-польской границы по направлению на Владимир-Волынский и Луцк ко Львову. Поскольку Львов является крупнейшим транспортным узлом западной Украины, через который проходят практически все пути связи центральной и восточной Украины с Европой, то, таким образом, выведение из строя львовского транспортного узла в большой степени могло бы существенно ограничить поставки любой помощи с территории Европы», – считает Илларионов.