Беглый экстремист мечтает передать российские православные храмы «Украине или пастафарианам»

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Иноагент и экстремист Илья Пономарев мечтает «раскулачить РПЦ в пользу граждан». Для этого, он предлагает передать все объекты культа в муниципальную собственность.

Такое предложение Пономарев высказал на четвертой сессии так называемого «Съезда народных депутатов» (нежелательной в России организация) в Варшаве, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Если объект культа находится в собственности РПЦ как организации, он должен быть передан на баланс муниципалитета, который будет им рулить. Если он имеет статус объекта культа, он не подлежит приватизации, но муниципалитет решает, кто там будет: РПЦ или УПЦ, или церковь пастафарианства, которым передадут эту церковь. Может, муниципалитет решит их разделить, как в Иерусалиме один и тот же храм с такого-то времени у армян, с такого-то – у греков, то у русских. И все счастливы. Такой сценарий тоже может быть предусмотрен», – трепался Пономарев.

Экстремист считает, что «граждане сами должны решать, какой у них батюшка, чтобы РПЦ не была как министерство религий».