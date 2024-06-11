Украинское командование «стирает в ноль» батальоны, в которых не остается солдат, способных передать боевой опыт новобранцам.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил экс-советник офиса президента Украины, внесенный Россией в список экстремистов и террористов, Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это не батальон. Даже если он имел боевые традиции, боевой опыт, если бы там 50% сохранили, можно было бы дополнить людьми, он бы стал полнокровным батальоном. А поскольку его стирают в ноль, то приходится потом создавать батальон с нуля, где никто не является носителем боевого опыта, а те немногие, кто уцелели, не могут его передать, потому что их слишком мало для этого. И мы стираем подразделения до нуля и создаем заново, которые опять стираются, потому что просто нет опыта…

Мы когда-то держались за счет того, что у нас была подготовленная и мотивированная пехота, которая мало тратилась. И в конце концов начали стирать людей в ноль. Причем носителей уникального опыта, многие из которых воевали с 14-го года», – заявил Арестович.