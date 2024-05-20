Беглый иноагент Ходорковский назвал сильнейшие армии Европы

Елена Острякова.  
20.05.2024 11:16
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Российская и украинская армии являются сейчас сильнейшими в Европе.

Об этом в интервью немецкому таблоиду «Бильд» заявил беглый олигарх-иноагент Михаил Ходорковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская и украинская армии являются сейчас сильнейшими в Европе. Об этом в интервью немецкому...

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«Сейчас на европейском континенте есть, реально говоря, две серьезные армии: российская и украинская. Может быть, со временем через несколько лет западные армии в процессе освоения опыта смогут этим воспользоваться, но сегодня, заплатив очень дорогую цену десятками тысяч человеческих жизней, мы имеем две этих армии на континенте», – сказал Ходорковский.

Он считает, что российская армия за годы СВО «радикально усилилась», а ВПК вышел на максимальную мощность.

Двумя днями ранее на конференции «Россия и Запад: что поставлено на карту» в Берлине Ходорковский предрек объединение российской и украинской армии после окончания СВО.

«Через два года у границ Польши будет стоять объединенная русско-украинская армия. Ну а как? Люди будут обижены, людям надо что-то есть, а в армии платят», – сказал Ходорковский.

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