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Запад не может предоставить Украине 500 единиц техники, в которых она нуждается.

Об этом беглый социолог-иноагент Николай Митрохин заявил в интервью армянскому «Фактор ТВ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Здесь нет никаких хороших новостей. Запад не может предоставить Украине большего количества вооружений, чем поставляет. Сейчас обещаны новые партии бронетранспортеров, танков, но украинской армии надо единовременно получить не меньше 500 единиц тяжелой бронированной боевой техники для того, чтобы хоть как-то эффективно сдерживать российскую армию», – сказал Митрохин.

Социолог-русофоб объясняет сдержанность НАТО тем, что Украина не может гарантировать, что повторения авантюр типа курской не будет.

«Нет никаких гарантий, что эта техника не будет сожжена в очередных авантюрных наступлениях. Сейчас, например, остатки западной техники тратятся в Курской области в попытках удержать какие-то позиции. По несколько единиц в неделю там сгорает. Без гарантий того, что украинская сторона будет рационально распоряжаться западной техникой, поставок не будет. Но гарантий никто не дает», – сказал Митрохин.