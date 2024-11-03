Беглый иноагент: Никакого Крыма не будет. Хорошо, если Украина сохранит Запорожье

Елена Острякова.  
03.11.2024 10:54
  (Мск) , Москва
Просмотров: 391
 
Дзен, Россия, Спецоперация, Украина


Украина «заигралась в Крым» во время СВО.

Об этом беглый социолог-иноагент Николай Митрохин заявил в интервью армянскому «Фактор ТВ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина «заигралась в Крым» во время СВО. Об этом беглый социолог-иноагент Николай Митрохин заявил...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Украина в течение двух лет войны играла в Крым. То есть, основные заявления украинских политиков были не про Донбасс, а про то, что они хотят вернуться в Крым. Операции для этого проводились, и контрнаступление планировалось на запорожском фронте в 2023 году для освобождения Крыма», – напомнил Митрохин.

Болезненная фиксация на полуострове, по мнению социолога-русофоба, не позволит теперь киевскому режиму выдать ситуацию на фронте за свою победу.

«Понятно в этой ситуации, что никакого Крыма не будет. Хорошо, если Украине удастся сохранить часть позиций, которые она сейчас имеет вдоль линии фронта. В первую очередь, Запорожье, Днепропетровскую область,  отстоять Краматорск и Славянск, и сохранить Харьковскую область. Это сейчас идеальный вариант», – сказал Митрохин.

Курскую область он считает западнёй, в которую ВСУ сами себя загнали.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть