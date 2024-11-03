Беглый иноагент: Никакого Крыма не будет. Хорошо, если Украина сохранит Запорожье

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Украина «заигралась в Крым» во время СВО.

Об этом беглый социолог-иноагент Николай Митрохин заявил в интервью армянскому «Фактор ТВ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина в течение двух лет войны играла в Крым. То есть, основные заявления украинских политиков были не про Донбасс, а про то, что они хотят вернуться в Крым. Операции для этого проводились, и контрнаступление планировалось на запорожском фронте в 2023 году для освобождения Крыма», – напомнил Митрохин.

Болезненная фиксация на полуострове, по мнению социолога-русофоба, не позволит теперь киевскому режиму выдать ситуацию на фронте за свою победу.

«Понятно в этой ситуации, что никакого Крыма не будет. Хорошо, если Украине удастся сохранить часть позиций, которые она сейчас имеет вдоль линии фронта. В первую очередь, Запорожье, Днепропетровскую область, отстоять Краматорск и Славянск, и сохранить Харьковскую область. Это сейчас идеальный вариант», – сказал Митрохин.

Курскую область он считает западнёй, в которую ВСУ сами себя загнали.